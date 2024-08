Обнимались на глазах у всех: Мерил Стрип заподозрили в новом романе с Мартином Шортом

Мерил Стрип подогрела слухи о новом романе, появившись на публике в компании Мартина Шорта.

Звезду фильма «Дьявол носит Prada» и ее коллегу по цеху заметили на мероприятии, посвященному премьере четвертого сезона сериала «Only Murders in the Building». Изначально они просто позировали перед камерами, но затем их общение на публике стало ближе. Звезды уже не стеснялись и даже обнимались и держались за руки на глазах у всех. И во время всего мероприятия ни на минуту не оставляли друг друга без внимания. Подробности сообщает The Sun.

Голливудские актеры познакомились как раз на съемках данного сериала, где Мерил играла роль, а Шорт занимался его продюсированием. Известно, что звезды уже много лет дружат, но слухи об их романе появились только зимой.

Напомним, что актриса развелась с мужем, скульптором Доном Гаммером, в октябре 2023 года. Они решили расстаться спустя 45 лет совместной жизни. У бывших супругов четверо детей и пятеро внуков.

Ранее мы писали о том, с кем заметили Бена Аффлека после новости о разводе с Дженнифер Лопес.

Также сообщалось, что отец Анджелины Джоли публично обратился к Брэду Питту с просьбой прийти к примирению.