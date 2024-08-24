Улыбался и был не один: с кем заметили Бена Аффлека после новости о разводе с Дженнифер Лопес

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что певица Дженнифер Лопес подала на развод с актером Беном Аффлеком после двух лет брака. В качестве даты знаменитость указала 26 апреля. Несмотря на то, что публика ожидала, что артист болезненно воспримет эту новость, его засняли улыбающимся в компании экс-супруги. Об этом пишет Page Six и публикует кадры с актером.

Как утверждается, 20 августа Дженнифер Лопес подала заявление о разводе в Верховный суд Лос-Анджелеса, тем самым поставив точку в отношениях с Беном Аффлеком. По данным источников, певица сама направила все документы в суд, не прибегая к помощи адвокатов. Артистка также указала дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года. Сообщается, что между супругами не был заключен брачный договор, также знаменитость не претендует на финансовую поддержку со стороны актера и не намерена сама оказывать ее бывшему мужу. Причина расторжения брака в заявлении не указывается.

Многие ожидали, что Бен Аффлек тяжело воспримет новость о разводе, однако на следующий день в Сми появились свежие снимки с актером. Он был замечен на публике в компании экс-супруги, актрисы Дженнифер Гарнер, и 15-летней дочери Серафины. Папарацци засняли их, когда они выходили из частного самолета. На опубликованных кадрах видно, что артист улыбался и выглядел довольным.

При этом, по данным Page Six, на следующий день после того, как Дженнифер Лопес подала на развод, Бена Аффлека засняли в машине, когда он ехал в свой офис в Лос-Анджелесе. Актер курил и выглядел напряженным, а на его руке не было обручального кольца.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в 2022 году. В мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между артистами. Сами знаменитости никак не комментировали слухи о разрыве, но, по данным источников, недавно певица все же подала на развод с актером.

Ранее сообщалось о том, что инсайдер раскрыл причину развода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.