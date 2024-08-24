«Этот нонсенс должен закончиться»: отец Анджелины Джоли публично обратился к Брэду Питту

Отец Анджелины Джоли публично обратился к Брэду Питту с просьбой наладить взаимоотношения.

Джон Войт заявил, что ему надоело наблюдать за конфликтами дочери с бывшим супругом. По словам папы голливудской актрисы, им уже давно пора было договориться, чтобы ссоры не доходили до судов. Он очень любит своих внуков и считает, что бывшая звездная пара должна положить конец выяснению отношений и найти общий язык ради спокойствия детей.

«Знаете, мне кажется, детям нужна стабильность. Я люблю их детей и я люблю свою дочь. Я бы хотел, чтобы Брэд сделал шаг вперед и сделал то, что ему следует. Этот нонсенс должен закончиться!» — заявил Войт в интервью с Fox News Digital.

Напомним, что звезды расстались несколько лет назад, но до сих пор продолжают вести судебные дела. Однако в СМИ появилась информация о том, что актриса готова к примирению с Питтом, чтобы завершить бракоразводный процесс.

Ранее мы писали о том, что инсайдер раскрыл имя бывшего Анджелины Джоли, в которого она до сих пор влюблена.

Также сообщалось, что Брэд Питт решился на рискованный поступок после ДТП с участием 20-летнего сына.