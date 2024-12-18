«Конец света»: Джастин Бибер отреагировал на новости о помолвке его бывшей Селены Гомес

Канадский певец Джастин Бибер был уязвлен известиями о том, что его экс-возлюбленная певица Селена Гомес выходит замуж за рэпера Бенни Бланко. Об этом со ссылкой на источники пишет The Daily Mail.

Бибер и Гомес состояли в отношениях с перерывами с 2010 по 2018 годы. После расставания исполнитель женился на Хейли Болдуин, дочери актера Стивена Болдуина.

«Джастин женат, у него есть ребёнок, мы все это знаем. Но когда он услышал, что Селена помолвлена, он признался, что его это задело на секунду. Несмотря на то что они никогда больше не будут друзьями, встречаться или что-то в этом роде, это официально конец эпохи», — рассказал собеседник издания.

О помолвке Гомес и Бланко стало известно на прошлой неделе. При этом, как мы писали, певица не хотела объявлять о скорой свадьбе публично и какое-то время откладывала этот шаг – из опасений того, что может столкнуться с обвинениями в попытках привлечь к себе внимания после рождения у Хейли и Джастина сына. Сама же Хейли, которой в своей время досталось от разъяренных фанатов Гомес, дала понять, что рада за нее.

В самом начале декабря жениха Гомес назвали одним из самых сексуальных мужчин 2024 года.