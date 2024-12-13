Хейли Бибер отреагировала на помолвку Селены Гомес с Бенни Бланко

Хейли Бибер, жена канадского певца Джастина Бибера, позитивно оценила новости о помолвке актрисы Селены Гомес и музыкального продюсера Бенни Бланко. Модель не делала комментариев, но дала понять, что рада за Гомес.

Селена, экс-возлюбленная мужа Хейли, сообщила в своих соцсетях об обручении. Хейли поставила под ней лайк.

Долгое время считалось, что отношения между Хейли и Селеной неприязненные — из-за того, что Джастин Бибер на протяжении восьми лет встречался с Гомес, но выбор сделал не в ее пользу и в итоге женился на Хейли. Фанаты Гомес организовали масштабную травлю ее «конкурентки», которая не прекратилась даже после рождения их с Джастином совместного ребенка.

Как мы писали ранее, о помолвке Гомес и Бланко стало известно 12 декабря.