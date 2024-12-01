«Очень горжусь»: Селена Гомес высказалась о признании возлюбленного одним из самых сексуальных мужчин

Селена Гомес высказалась о новом статусе своего молодого человека Бенни Бланко, которого признали одним из самых сексуальных мужчин.

Артистка призналась, что очень гордится тем, что она состоит в отношениях с таким мужчиной, как Бенни. По словам Селены, новость о том, что он оказался в рейтинге «Самые сексуальные мужчины 2024 года» обрадовала ее. Подробности приводит издание People.

«Это мой мужчина!» — воскликнула Гомес, узнав новость о 36-летнем Бланко.

Кроме того, Селена разоткровенничалась и рассказала о своих чувствах к Бенни. Девушка заявила, что они находятся в очень близких отношениях и что их также объединяет крепкая дружба: молодой человек всегда готов протянуть руку помощи своей девушке и поддержать, если это необходимо.

«Я очень горжусь тем, что в мире есть кто-то, кого глубоко волнует каждая мельчайшая деталь того, кем я являюсь. И пусть кто-нибудь поддержит меня, ободрит, вдохновит и мотивирует. Это приносит мне радость. И, прежде всего, он просто мой лучший друг», — публично призналась Селена.

Ранее мы писали о том, что Селена Гомес отреагировала на травлю из-за того, что резко поправилась.

Также сообщалось, что Бен Аффлек воссоединился с бывшей женой в День благодарения.