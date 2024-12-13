Селена Гомес не хотела объявлять о помолвке из-за Джастина Бибера

Американская певица и актриса Селена Гомес откладывала объявление о помолвке из-за Джастина Бибера. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как рассказали инсайдеры, исполнительница переживала, что на фоне давней травли она столкнется с обвинениями в попытках привлечь внимание к себе после радостных рождения сына Бибера.

«Селена Гомес знала, что ее обвинят в том, что своей помолвкой она пытается отвлечь внимание от ребенка Бибера, или в том, что она выходит замуж ему назло. В любом случае она понимала это и пыталась предотвратить появление таких слухов», — поделились информаторы.

Накануне Селена Гомес сообщила о помолвке, показав кольцо с одним крупным и несколькими небольшими бриллиантами, которое ей подарил Бенни Бланко.

Впервые артистка объявила о романе с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко в декабре прошлого года. Знаменитость выложила фото, на которых позировала вместе с избранником.

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