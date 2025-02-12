Ким Кардашьян снялась в образе феи и вызвала сравнения с Бьянкой Цензори

Бывшую жену рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян заподозрили в подражании его нынешней супруге Бьянке Цензори. Всему виной новое рекламное видео принадлежащего Кардашьян бренда SKIMS.

В ролике Ким предстает в образе ангела, называемого «добрая попастая фея». Она одета в сверкающий кремовый купальник с чулками и высокими каблуками и держит в руках волшебную палочку. При этом ее наряд, как отмечает TMZ, крайне похож на скандальное прозрачное платье Цензори, которое наделало много шуму в социальных сетях.

Более того — даже прическа Ким оказалась аналогична прическе Бьянки, с которой она пришла на церемонию вручения премии «Грэмми».

Содержание же видео вызвало у комментаторов восторг. По сюжету, Ким в виде феи приходит к девушке, которая никак не может накачать себе ягодичные мышцы. В связи с этим сказочный персонаж предлагает ей приобрести новые подкладки от ее бренда, которые вмиг увеличивают визуальный объем ягодиц, бедер и груди.

Ранее в копировании стиля Цензори уже уличали Кайли Дженнер, единоутробную сестру Ким Кирдашьян.