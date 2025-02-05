Кайли Дженнер обвинили в подражании Бьянке Цензори после скандала на «Грэмми»

Американскую модель Кайли Дженнер заподозрили в попытках подражать жене рэпера Канье Уэста Бьянке Цензори. Напомним — Кайли приходится сестрой его бывшей супруге, Ким Кардашьян.

Как пишет The Daily Mail, волна критики захлестнула Дженнер после того, как она опубликовала очередную фотографию в социальных сетях.

«С волосами, зачесанными назад в тугой короткий хвост, и с декольте, прикрытым только кружевным черным бюстгальтером, Кайли имела странное сходство с полуобнаженной Цензори», — сказано в материале издания.

Поклонники на TikTok и Reddit были поражены сходством этой пары. Один из них написал: «Я думал, что это Бьянка Цензори». «Они все теперь так сильно хотят быть Бьянкой», — добавил другой, а третий написал: «Она ужасно похожа на Бьянку».

Второй из трех комментаторов, по всей видимости, имел в виду, что после скандальной выходки на церемонии вручения премии «Грэмми» Цензори стала одной из самых обсуждаемых персон Интернета. Напомним — на мероприятие она пришла в абсолютно прозрачном платье без нижнего белья под ним. Канье Уэст уже успел запустить новую линейку одежды своего бренда — и первым продуктом стало именно это уже легендарное платье.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян установила строгие правила общения с ее детьми для Цензори. В частности, супруге музыканта запрещено ходить при них обнаженной и закармливать их сладким.