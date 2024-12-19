Анджелина Джоли снялась в новой фотосессии для обложки глянца

Американская актриса и модель Анджелина Джоли снялась для нового выпуска журнала The Envelope. Об этом 19 декабря сообщил портал «Сплетник».

49-летняя знаменитость появилась на обложке издания в объективе Виктории Уилл. Для фотосессии звезда выбрала черное платье без бретелек, собрала волосы на затылке и надела круглые серьги с крупным камнем. В кадр попала также ее татуировка на левом плече.

Ранее в этом году Джоли также снималась для Vogue. В интервью с изданием она много говорила про своих детей и о том, как благодарна вселенной за возможность быть матерью.

Дети — краеугольный камень преткновения между Джоли и актером Брэдом Питтом, ее бывшим супругом. Они были вместе больше десяти лет и воспитывали шестерых детей, трое из которых являлись приемными. Джоли утверждает, что ее экс-муж применял к отношении них силу, тогда как он сам данные обвинения отвергает — и считает, что Анджелина специально настраивает их против отца.

После расставания в 2019 отношения Джоли и Питта остаются непростыми. Недавно режиссер Дэнни Росснер предложил актерам сыграть на экране пару и пообещал заплатить им $ 60 млн. Питт ответил однозначным отказом.

Также мы писали о том, что ради общения с детьми Питт бросил употреблять алкоголь.