Раскрыта реакция Брэда Питта на предложение сняться в фильме с Анджелиной Джоли

Раскрыта реакция голливудского актера Брэда Питта на предложение сняться в фильме с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Об этом пишет издание Daily Mail.

На прошлой неделе стало известно, что продюсер Дэнни Росснер предложил Брэду Питту и Анджелине Джоли 60 млн долларов, чтобы они вместе снялись в его новом фильме. Сюжет картины расскажет о любовной истории пары, которая разворачивается в отеле в Каннах во время Второй мировой войны.

Спустя пару дней Питт отреагировал на солидное предложение кинематографиста. Выяснилось, что даже многомиллионный гонорар не способен заставить актера появиться на одной съемочной площадке с бывшей женой.

«Ни за какие деньги Брэд не сможет снова сняться в одном фильме с Анджелиной. Это, безусловно, вызвало бы интерес у общественности, но он бы никогда не стал об этом задумываться», — поделился информатор из окружения артиста.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились в 2005 году на съемках кинолентв «Мистер и миссис Смит». В 2006 году у них родилась дочь Шайло, а в 2008-м — двойняшки Вивьен и Нокс. Актер также усыновил приемных детей жены Мэддокса, Пакса и Захару.

В 2014 году пара официально узаконила отношения. А спустя несколько лет Джоли подала документы на развод, указав причиной «непримиримые противоречия». Бракоразводный процесс продлился семь лет.

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