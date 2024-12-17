Раскрыто, от чего отказался Брэд Питт ради общения с детьми

Американский актер Брэд Питт решил отказаться от алкоголя ради того, чтобы помириться с детьми. Об этом пишет издание Radar.

«После разрыва восемь лет назад его отношения с детьми так и не восстановились. Это был очень трудный путь, но Брэд не сдается — он хочет спасти свою семью», — поделился информатор.

Инсайдер рассказал, что после разрыва с Анджелиной Джоли артист «попытался доказать детям, что работал над собой». Источник уточнил, что звезда «Бойцовского клуба» ходил на терапию, бросил пить и пытался всячески загладить свою вину.

Выяснилось, что в настоящий момент Питт «молится о рождественском чуде» и надеется на восстановление общения с наследниками.

Брэд Питт и Анджелина Джоли сообщили о своем разрыве в 2016 году после якобы бурного конфликта в самолете, в результате которой актриса и по меньшей мере двое из их шестерых детей были облиты спиртным.

Анджелина Джоли воспитывает шестерых наследников. У нее есть сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми знаменитости от Брэда Питта.

Ранее стало известно, что Брэд Питт не захотел сниматься в фильме с Анджелиной Джоли за 60 млн долларов.