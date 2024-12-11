Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили вновь сыграть пару за $60 млн

Состоявшим ранее в браке актёрам Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили снова сняться вместе за $60 млн. Как сообщает журнал Page Six, намерение свести на экране звёздных когда-то супругов, до сих пор так и не сумевших наладить отношения после тяжёлого расставания, выразил британский режиссёр и продюсер Дэнни Росснер.

Питт и Джоли были вместе на протяжении 11 лет, с 2005 по 2016 годы. Их связь началась после съемок фильма «Мистер и миссис Смит», где они уже играли как раз супружескую чету. В то время Питт был женат на актрисе Дженнифер Энистон, с которой позднее разошёлся. Пара поженилась в 2014 году, однако уже спустя два года объявила о расставании. В 2019 году Джоли и Питт официально развелись. Бракоразводный процесс сопровождался множественными судебными исками — Питт обвинял супругу в нарушении договорённостей по ведению совместного бизнеса, а она утверждала, что актёр применял насилие в отношении их детей.

Все эти трудности, впрочем, не колеблют желания Росснера снять двух мастодонтов Голливуда в своём фильме, который он описывает как «проект, занимающий его мысли на протяжении уже двадцати лет». Действие в нём, основанное на реальной истории, будет разворачиваться во французских Каннах в годы Второй мировой войны, а главной темой станет, разумеется, любовь. Режиссёр хочет, чтобы Питт сыграл роль Эммануэля Мартинеза, хозяина легендарной гостиницы Hotel Martinez, а Джоли — роль его любовницы и музы.

Как следует из этих данных — также из слов самого Росснера — съёмки предполагают предельно тесное взаимодействие между актёрами. Предусмотрены в том числе и любовные сцены.

Что интересно — Питту режиссёр намерен заплатить больше, чем Джоли. Росснер подсчитал, что звезда «Трои» и «Бесславных ублюдков» сегодня получает примерно от $20 млн до $25 млн за фильм, тогда как его бывшая супруга — около $15 млн.

«Мы готовы предложить им больше на 50%», — заявил Росснер в одном из своих интервью.

Таким образом, Питт, если проект всё же — как напрямую говорится в материале Page Six — «каким-то чудом» состоится, сможет заработать $37.5 млн, а Джоли — $22 млн.

Росснер настроен довольно оптимистично и верит в то, что ему удастся уговорить актёров сняться вместе. «Если мы смогли добиться прекращения огня между Израилем и Ливаном, Питт и Джоли смогут отложить свои разногласия в сторону», — говорит он.

Недавно Анджелина Джоли заявила, что не чувствует себя одинокой после развода с Питтом. По словам актрисы, счастливой её делают семья и дети.