62-летний Том Круз вышел на прогулку с 36-летней Аной де Армас в Лондоне
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62-летнего мериканского актера Тома Круза вновь заметили на прогулке с 36-летней коллегой Аной де Армас. Соответствующие фотографии публикует TMZ.
Как сообщается, в британскую столицу звезда Голливуда вместе со спутницей прилетел на вертолете. Оба были одеты в простую повседневную одежду.
«Хоть они и не разговаривали во время прогулки, на лицах обоих сияли широкие улыбки, явно наслаждаясь временем, проведенным вместе. Учитывая недавние слухи об этих двоих, эти снимки наверняка заставят фанатов строить догадки», — сказано в материале портала.
Напомним — слухи о том, что Круз и де Армас состоят в отношениях, ходят уже несколько месяцев. День святого Валентина они, например, провели вместе.
Ранее мы писали о том, что бывшую жену Тома Круза раскритиковали за выход с бездомным.