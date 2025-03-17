62-летний Том Круз вышел на прогулку с 36-летней Аной де Армас в Лондоне

62-летнего мериканского актера Тома Круза вновь заметили на прогулке с 36-летней коллегой Аной де Армас. Соответствующие фотографии публикует TMZ.

Как сообщается, в британскую столицу звезда Голливуда вместе со спутницей прилетел на вертолете. Оба были одеты в простую повседневную одежду.

«Хоть они и не разговаривали во время прогулки, на лицах обоих сияли широкие улыбки, явно наслаждаясь временем, проведенным вместе. Учитывая недавние слухи об этих двоих, эти снимки наверняка заставят фанатов строить догадки», — сказано в материале портала.

Напомним — слухи о том, что Круз и де Армас состоят в отношениях, ходят уже несколько месяцев. День святого Валентина они, например, провели вместе.

Ранее мы писали о том, что бывшую жену Тома Круза раскритиковали за выход с бездомным.