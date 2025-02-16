Провели романический вечер: Тома Круза заподозрили в романе с экс-возлюбленной Бена Аффлека

Тома Круза заметили на свидании с бывшей возлюбленной Бена Аффлека. Подробности приводи Daily Mail.

В последнее время журналисты все чаще стали замечать голливудского актера в компании разных девушек. На этот раз Том Круз был замечен в День всех влюбленных во время романтического вечера, который он провел в компании испанской актрисы Аны де Армас, сыгравшей в автобиографическом фильме «Блондинка» про Мерлин Монро. Ранее девушка встречалась с Беном Аффлеком, с которым она рассталась по своей инициативе.

Папарацци успели запечатлеть пару в момент, когда те направлялись к машине после свидания. Том и Ана заметили журналистов, но никак не испугались их.

Однако поклонники актера уже не реагируют подобные слухи, так как Круза часто ловят в компании различных девушек, с которыми ему приписывают романы.

Напомним, что в прошлом году Тома Круза заподозрили в отношениях с 25-летней актрисой Викторией Канал: тогда они появились на концерте Брюса Спрингстина. Однако позже девушка публично опровергла данную информацию, после чего появились слухи о романе Круза с его пиар-агентом Махой Дахил.

Ранее мы писали о том, что 53-летний американский миллиардер Илон Маск тайно стал отцом в 13-й раз.

Также сообщалось, что Джастина Бибера поймали на флирте с популярной певицей после слухов о разрыве с женой.