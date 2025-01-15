«Ей нужен стилист»: бывшую жену Тома Круза раскритиковали за выход с бездомным

Голливудскую актрису Кэти Холмс раскритиковали в сети из-за образа для прогулки с бездомным в Нью-Йорке. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

46-летняя артистка оказалась в объективах папарацци, когда встретилась в Нью-Йорке с бывшим бездомным Крейгом Кастальдо, более известным как Радиомэн. Мужчина получил известность благодаря более 100 появлениям в фильмах и шоу.

Бывшая жена Тома Круза была одета в прямые джинсы, светло-коричневый свитер и клетчатую рубашку. Образ знаменитости дополнили белые кроссовки, шапка и солнцезащитные очки.

Пользователи негативно восприняли внешний вид Холмс.

«Красивая женщина, но ей отчаянно нужен стилист», «Ей действительно нужна хорошая стрижка и другой макияж», «Она сама больше похожа на бездомного», «Ужасный образ», — написали юзеры.

В ноябре 2006 года Том Круз женился на Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006-го, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м артисты разошлись.

Ранее Кэти Холмс высказалась о том, что ее дочь Сури стала миллионершей благодаря Тому Крузу.