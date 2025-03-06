Том Круз решил добиться расположения Аны де Армас, которая младше него на 26 лет

Голливудский актер Том Круз намерен добиться расположения Аны де Армас, котрая младше него на 26 лет. Об этом пишет издание Radar.

Известно, что Ана де Армас состоит в отношениях с адвокатом Мануэлем Анидо Куэсто. Влюбленные регулярно выходят в свет вместе, однако недавняя встреча артистки с Томом Крузом натолкнула поклонников на мысль о потенциальном романе.

Оказалось, что 62-летний Том Круз действительно хотел бы добиться расположения молодой коллеги, но вовсе не из-за романтических побуждений. По словам инсайдера, актер желает сняться с Аной де Армас в совместном фильме.

«Том Круз хочет сняться с ней в фильме, она успешно работала почти со всеми его конкурентами за последние пять или шесть лет. Из-за ее добродушного характера она отлично срабатывается с ведущими актерами среднего возраста. Они просто полностью очарованы ею», – рассказал информатор.

Напомним, что в 2024 году Тома Круза заподозрили в отношениях с 25-летней актрисой Викторией Канал: тогда они появились на концерте Брюса Спрингстина. Однако позже девушка публично опровергла данную информацию, после чего появились слухи о романе Круза с его пиар-агентом Махой Дахил.

Незадолго до этого стало известно, что Том Круз впал в зависимость от пластических операций.