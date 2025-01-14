«Постановочная картинка»: нашумевшее фото с пожара в Голливуде оказалось фейком

На этой неделе в Сети появляется масса фотографий и видео, на которых показаны последствия страшных пожаров в американском штате Калифорния — огонь распространяется с колоссальной скоростью и уже уничтожил множество жилых построек, а ущерб от катастрофы оценивается десятками миллиардов долларов. Особенно сильно пострадал Лос-Анджелес с пригородами, своих домов лишились некоторые голливудские звезды — среди них Мел Гибсон и Пэрис Хилтон.

На волне тревожных и даже апокалиптических настроений некоторые публикации становятся чрезвычайно популярными, однако не проходят элементарную проверку. Так произошло и с нашумевшим фото, которым в своих социальных сетях поделилась актриса Изабела Росселлини.

На изображении, выложенном Росселлини (и которое ей якобы прислал ее брат) запечатлена статуэтка «Оскар», лежащая среди обломков на пепелище дома. Основания престижной награды расплавлены жаром, а краска на его золотой части пузырится и облезает. Фото стремительно разлетелось по Интернету, и многие успели окрестить его «символической иллюстрацией всего происходящего» — имея в виду гибель в огне символов старого Голливуда и то мужество, которое требуется людям, чтобы справиться с бушующим бедствием.

Однако спустя какое-то время пользователи начали высказывать сомнения относительно достоверности фото — их смутил тот факт, что актриса никогда не получала «Оскар»: «Все поверили, даже не разбираясь, что у Изабеллы „Оскара“ нет и неизвестно, чей он. К слишком постановочной картинке тоже ни у кого не появилось вопросов», — написал один из Telegram-каналов, посвященных жизни звезд.

Позднее в дело вмешались те, кто разбирается в устройстве искусственного интеллекта. Их вердикт был однозначен — с огромной долей вероятности изображение было сгенерировано нейросетью.

На фоне данного резонанса комментаторы вспомнили также короткое видео, появившееся в Сети на прошлой неделе — на нем знаменитые буквы HOLLYWOOD, символизирующие американскую киноиндустрию, пожирало пламя. Этот ролик в итоге тоже оказался сфабрикованным.

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