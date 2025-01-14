Папарацци сняли актера Мела Гибсона на пепелище его дома в Калифорнии

Американский актер Мел Гибсон, дом которого сгорел дотла в результате природных пожаров в Калифорнии, впервые побывал на пепелище. Грустные кадры его прибытия к остову того, что когда-то было его жилищем, публикует The Daily Mail.

Гибсона сфотографировали на пассажирском сиденье автомобиля его подруги, он старался не привлекать к себе внимания и надвигал бейсболку низко на глаза. Об эмоциях и переживаниях актера в это момент доподлинно ничего не известно — хотя прежде он пытался шутить на тему утраты особняка. Так, пару дней назад Гибсон заявил, что в каком-то смысле «освободился от бремени своих вещей, потому что все они превратились в пепел».

«Я вернулся домой и сказал себе: «Ну, по крайней мере, у меня больше нет этих надоедливых проблем с сантехникой», — приводит издание слова актера.

Ранее останки своего дорогого дома Гибсон сравнил с руинами Дрездена после бомбардировки. По словам актера, в страшном пожаре уцелели лишь его куры.