«Борец за экологию» Леонардо Ди Каприо с девушкой сбежали от лесных пожаров на частном самолете

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо с девушкой и отцом сбежали от лесных пожаров на частном самолете. Поклонники осудили знаменитость, который ранее выступал в качестве защитника окружающей среды. Снимки папарацци были опубликованы на сайте портала Daily Mail.

По данным источника, звезда «Титаника» был замечен с моделью Витторией Черетти и отцом на частном самолете, который приземлился в Мексике. Семья таким образом покинула Лос-Анджелес, охваченный пожарами. Напомним, что многие простые люди и звезды лишились своих домов.

Актер решил перебраться в Кабо-Сан-Лукас. Но воспользовался он частным самолетом, что не оценили пользователи Сети. Они напомнили, что Ди Каприо известен своей активной позицией в борьбе с изменением климата. Он основал Leonardo DiCaprio Foundation и направил более 80 миллионов долларов на поддержку экологических проектов. Известно, что частные самолеты наносят большой ущерб экологии.

Фотографы запечатлели звезду в повседневной одежде. Сам мужчина выглядел расслабленным, а его сопровождала возлюбленная в черном наряде. С ними были отец артиста Джордж Ди Каприо и его жена Пегги Энн Фаррар.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян массово критикуют во время пожаров в Лос-Анджелесе.