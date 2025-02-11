В Госдуме призвали пятикратно увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

На прошлой неделе выяснилось, что на автомобиль жены актера Дениса Матросова, протаранившего полицейскую машину в Москве, было выписано больше миллиона рублей штрафов — и 1000 взысканий она получила только за превышение скорости. Борьба с таким лихачеством требует комплексного подхода и неуклонного ужесточения мер, заявил в беседе с сайтом «Страсти» депутат Государственной думы Андрей Свинцов.

«Нужно постепенно переходить к прогрессивным штрафам. То есть если в течение какого-то срока, ну, предположим, месячного срока, у человека два и более штрафа, то следующие штрафы должны кратно увеличиваться по сумме — в два раза, в пять раз»,— считает парламентарий.

При этом увеличение суммы — это не единственная санкция, которую можно применять к заядлым нарушителям и лихачам. По словам Свинцова, обеспеченные люди могут позволить себе платить штрафы бесконечно — и эта безнаказанность тоже должна быть ликвидирована.

«Вопрос о увеличении штрафа при многократных нарушениях может быть рассмотрен в ближайшее время. И нужно то же самое с ограничением права управления транспортным средством. Если действительно человек злостный нарушитель определённых категорий — превышение скорости, проезд на красный свет — то здесь можно принимать меры, связанные с лишением или ограничением прав управления. На месяц, на три месяца. Чтобы человек чувствовал, что он не просто едет, как он хочет, платит за это штрафы и продолжает кататься. Возможно, тогда у лихачей все-таки модель поведения изменится и они все-таки будут действительно более корректно ездить. Мы регулярно это обсуждаем в Государственной думе, предлагаем, дискуссии идут. Даже предлагалось конфисковывать автомобиль, если совсем человек не понимает», — заявил Свинцов.

Однако, отмечает Андрей Николаевич, вопрос штрафов сам по себе является дискуссионным. Некоторые нарушения, по его словам, автомобилисты могут совершать не по своей вине.

«Я сам водитель уже почти с тридцатилетним стажем и наблюдаю иногда разметку, нанесенную так, что проехать и не нарушить практически невозможно. Все же с навигаторами ездят, навигатор эту разметку, скажем так, не анализирует. Говорит — „поверните направо“. А тут сплошная, но не та сплошная, которая на встречную полосу, а сплошная между полосами попутного движения. Разная разметка попадается, то полколеса заехало, то колесо. И так у нас построена система управления дорожным движением, что проехать, особенно по новым маршрутам, не всегда получается, не нарушив ничего. Там нарушение правил разметки», — резюмировал депутат.

Ранее Андрей Свинцов в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что астрологи должны лишиться рекламы вслед за тарологами.