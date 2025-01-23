В Госдуме заявили, что вслед за тарологами возможности рекламировать свои услуги лишатся астрологи

23 января в Государственную думу был внесен законопроект о запрете рекламы гаданий на картах таро. Депутат Андрей Свинцов, автор данной инициативы, в беседе с сайтом «Страсти» выразил надежду на то, что вслед за тарологами возможности продвигать свои услуги скоро лишатся астрологи, гадалки и нумерологи. Надежду на это в беседе с сайтом «Страсти» выразил депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов.

«Я рассчитываю на то, что в Государственной думе поддержат мои инициативы, и мы на первом этапе запретим сначала рекламу услуг тарологов и к ним во втором чтении добавим и нумерологов, и ведьм, и экстрасенсов, потому что это все лженаучно и близко либо тождественно мошенничество», — сообщил парламентарий.

По его словам, представители данных «профессий» занимаются исключительно обманом и «дурят наших граждан на очень большие деньги».

При этом Андрей Николаевич отметил, что речи о повсеместном запрете того, что сегодня называют эзотерикой, не идет — принятие данных мер не значит, что из утренних эфиров радиостанций пропадут астрологические прогнозы, а посвященные таро форумы в Сети будут заблокированы. Основная цель законодательных нововведений заключается в том, чтобы лишить мошенников возможности зарабатывать на россиянах.

«Заниматься этим с точки зрения развлечения можно, но доверять этому ни в коем случае нельзя. Нужно, чтобы каждый гражданин Российской Федерации чётко понимал, что это не научно, что все это не может быть основанием для принятия решения, то есть никакой расклад таро, никакой там нумерологический расклад, мнение гадалки, или экстрасенса. То есть логика вот такая, поэтому где-то какая-то информация об этом в любом случае будет, но это не должно быть индустрией. То есть сейчас это фактически бизнес, индустрия, построенная на мошенничестве, на лжи. Вот это мы должны прекратить и запретить», — объяснил Свинцов.