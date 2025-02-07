На семейное авто Дениса Матросова было выписано более 1200 штрафов

На семейное авто Дениса Матросова было выписан более 1200 штрафов на сумму, превышающую миллион рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Оксана Рудич-Каструбина владеет машиной шесть лет, и за это время на нее прилетело 1238 штрафов, 1000 из которых — за превышение скорости.

Также источник утверждает, что за январь 2025 года супруга Дениса получила 10 штрафов почти на 10 тысяч рублей.

Напомним, 7 февраля актер пострадал в ДТП с машиной ДПС. В результате столкновения у него повреждена нога.

Ранее Денис Матросов заявил, что находится в шоковом состоянии после ДТП. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Денис Матросов признал свою вину в разводе с Марией Куликовой после 12 лет брака.