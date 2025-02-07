Актер Денис Матросов пострадал в аварии с участием ДПС

Актер Денис Матросов пострадал в ДТП с Porsche и машиной ДПС. У знаменитости травмирована нога. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что звезда сериалов находился за рулем автомобиля, который был зарегистрирован на его супругу Оксану Рудич-Каструбину. Сначала СМИ не знали, водителем в этот день была сама предпринимательница или ее муж.

«Повреждена нога. Он отвез сына в школу и возвращался домой. Проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора. Машина жены, за рулем он сам», — рассказал источник.

По информации Telegram-канала SHOT, сотрудники ДПС гнались за нарушителем. Именно в этот момент произошло столкновение с машиной актера. Тот ехал на зеленый свет не пропустил полицейских. От госпитализации Матросов отказался, но хромал.

Напомним, что Матросов снимался в известных российских сериалах. Его можно увидеть в «Кармелите», «Двух жизнях» и «Остановке по требованию». Кроме того, актер является руководителем театра. А его жена владеет клининговой компанией.

Ранее мы писали о том, что авария со звездой произошла на Череповецкой улице у дома № 14 в Лианозове. Известно, что пострадал сотрудник ДПС, который находится в тяжелом состоянии.