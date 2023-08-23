Адреналин и жажда славы: почему подростки избивают людей и мучают животных
Психолог Анна Дунаева рассказала о подростковой жестокости и ее масштабах.
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Жестокий подросток порой — не только горе в семье, но и в целом обществе. Опаснее жестокого подростка может быть только их банда. Часто несовершеннолетние объединяются в группы — тогда урон от их деятельности приобретает по-настоящему масштабный характер. В страхе могут жить дома, улицы, целые районы, когда юные хулиганы выходят в очередной раз покуражиться. Материалы различных СМИ пестрят заголовками на тему активности детских банд. Это проблема становится страшнее с каждым днем, как и поступки подростков, чувствующих себя все более развязно в растущих «группировках». Какой секрет кроется в их поведении, причем тут социальные сети и различные тематические группы, что объединяет малолетних хулиганов и главное — как противостоять их жестокости, рассказала автор-преподаватель факультета психологии Университета «Синергия» Анна Дунаева в беседе с сайтом «Страсти».
Феномен детской жестокости и ее причины
Не так давно жители поселка Янино в Ленинградской области поделились с журналистами одной проблемой – в их населенном пункте образовалась подростковая банда. Несовершеннолетние нападали на сверстников, грабили их, унижали за ношение определенных вещей. В том числе, от них даже поступали угрозы расправы: одному из мальчиков пообещали прострелить колени за «странную» футболку. Мы поинтересовались у Дунаевой, в чем психология их девиантного поведения.
Конечно, в первую очередь на формирование жестокости и агрессии у детей влияет семья и социум. Большинство детей, проявляющих жестокость, воспитывались в семьях, где часто наблюдались конфликты между родителями как на вербальном, так и на физическом уровне, могло наблюдаться психологическое и даже сексуальное насилие. При всем при этом в подобных семьях родители могут говорить ребенку о морали и нравственности, о том, что нужно быть добрым, милосердным и отзывчивым, но, когда картинка не совпадает с реальностью, в первую очередь в подсознание впитывается лишь атмосфера конфликтов и жестокости, а не тех слов, которые ему говорят родители.
Анна Дунаева
Автор-преподаватель факультета психологии Университета «Синергия»
При этом жестокие подростки могут выходить не только из неблагополучных семей. По словам Дунаевой, иногда бывает так, что чрезмерная родительская любовь и гиперопека могут привести к «потере» ребенка в конечном итоге, изменению его в худшую сторону.
Жестокие дети могут быть не только в неблагополучных семьях. Еще одной причиной формирования жестокости, как бы странно это ни звучало, может стать абсолютная слепая родительская любовь и гиперопека. В подобных ситуациях игнорируется индивидуальность ребенка, не развивается самостоятельность права выбора и у него начинает зарождаться желание доказать родителям и окружению, что он может и сам что-либо делать по своему усмотрению. Порой данное проявление сопровождается жестокостью.
Анна Дунаева
Автор-преподаватель факультета психологии Университета «Синергия»
Подростковые банды и показная жестокость
Помимо всего вышеперечисленного, Дунаева отмечает еще две причины появления жестокости у детей. Во-первых, это ее сознательное воспитание по принципу: «если тебя ударили, то ударь в ответ сильнее». Во-вторых, равнодушие со стороны родителей превращает несовершеннолетних в изгоев, которые потом объединяются в банды.
Жестокие подростки нередко объединяются в группы. Во-первых, авторитетом для них являются сверстники, а не взрослые, и, приобщаясь к группе, они удовлетворяют свою потребность. Во-вторых, у большинства таких детей не реализованы какие-либо потребности и от этого высока тяга к адреналину, риску и поиску новых ощущений.
Анна Дунаева
Автор-преподаватель факультета психологии Университета «Синергия»
Одна из таких банд стала кошмаром наяву для жителей поселка Савинский в Архангельской области. Подростки занимались грабежами, нападениями с целью избиения, мучили животных, записывали издевательства над братьями нашими меньшими на видео и выкладывали в специальные группы.
Подростки хотят самоутвердиться, закрепить свой статус, продемонстрировать силу, влияние. Если подросток воспитывался в семье, из которой не вынес здоровых ценностей, не обладает правильными моделями поведения, ему легко совершить жестокий поступок, снять это на видео и добавить в интернет, так как социальные сети — это пространство для демонстрации своих «подвигов», а значит и способ самоутвердиться и доказать всем свою мощь.
Анна Дунаева
Автор-преподаватель факультета психологии Университета «Синергия»
Кто виноват? Что делать?
Жертвами агрессивных подростков могут стать не только сверстники, но и взрослые. Так, в Екатеринбурге банда несовершеннолетних угрожала женщине с детьми из-за внешнего вида. Горожанке повезло, дальше словесных выпадов дело не пошло. Возможно, сработало правило – не отвечать агрессией на агрессию. По словам Дунаевой, именно так необходимо себя вести с юными задирами. А родителям хулиганов, кроме того, важно проявлять интерес к детям, чтобы те, как мы уже говорили, не стали изгоями в семье и не создали свою «семью» с жестоким укладом.
Самое главное правило — не отвечать агрессией на агрессию. Родителям необходимо стать другом для своего ребенка, и в то же время не терять влияния на него. Можно начать с того, что вы ненавязчиво будете спрашивать: «как у него дела, что он делал сегодня, может его что-то беспокоит?» Если подросток не идет на контакт, то можно расположить его к диалогу с помощью рассказов о своем детстве, о ваших с ним сходствах, об увлечениях. Это может стать хорошей традицией, в ходе бесед ребенок начнет проявлять искренний интерес и, соответственно, станет делиться с вами тем, что у него на душе.
Анна Дунаева
Автор-преподаватель факультета психологии Университета «Синергия»
Также важно знать, чем занимается ваш ребенок в свободное время. А общий досуг и вовсе позволит укрепить связи с ним. Все эти действия не дадут подростку очерстветь, почувствовать холод и одиночество улиц, где так легко льдинки той самой жестокости могут попасть в сердце.
Узнайте, что вашему ребенку интересно: хоккей, театр, цирк, отдых на природе или что-то иное, и предложите ему совместное времяпрепровождение. Уделяйте внимание, проявляйте заботу, прислушивайтесь к мнению и желаниям ребенка — и все это обязательно принесет свои плоды!
Анна Дунаева
Автор-преподаватель факультета психологии Университета «Синергия»