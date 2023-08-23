Адреналин и жажда славы: почему подростки избивают людей и мучают животных

Жестокий подросток порой — не только горе в семье, но и в целом обществе. Опаснее жестокого подростка может быть только их банда. Часто несовершеннолетние объединяются в группы — тогда урон от их деятельности приобретает по-настоящему масштабный характер. В страхе могут жить дома, улицы, целые районы, когда юные хулиганы выходят в очередной раз покуражиться. Материалы различных СМИ пестрят заголовками на тему активности детских банд. Это проблема становится страшнее с каждым днем, как и поступки подростков, чувствующих себя все более развязно в растущих «группировках». Какой секрет кроется в их поведении, причем тут социальные сети и различные тематические группы, что объединяет малолетних хулиганов и главное — как противостоять их жестокости, рассказала автор-преподаватель факультета психологии Университета «Синергия» Анна Дунаева в беседе с сайтом «Страсти».

Феномен детской жестокости и ее причины

Не так давно жители поселка Янино в Ленинградской области поделились с журналистами одной проблемой – в их населенном пункте образовалась подростковая банда. Несовершеннолетние нападали на сверстников, грабили их, унижали за ношение определенных вещей. В том числе, от них даже поступали угрозы расправы: одному из мальчиков пообещали прострелить колени за «странную» футболку. Мы поинтересовались у Дунаевой, в чем психология их девиантного поведения.