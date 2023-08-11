В Екатеринбурге толпа подростков угрожала женщине с детьми из-за внешнего вида

В Екатеринбурге 13 подростков пристали к незнакомой женщине на улице и стали задирать ее из-за внешнего вида. Издевательства несовершеннолетних доходили до того, что они начинали бросаться угрозами. Не смущало их и то, что местная жительница гуляла в этот момент с детьми. Об этом стало известно изданию E1.ru.

По информации источника, все произошло на улице Шишимской. Толпа окружила россиянку с двумя дочерями, после чего молодые люди стали цеплять ее. Как сообщили соседи, конфликт мог разгореться из-за внешнего вида женщины. Она им просто не понравилась.

«У нее есть дефекты внешности, но она совершенно здорова на самом деле. Угрожали ей, говорили: «Мы знаем, где ты живешь», - цитирует слова свидетельницы СМИ.

Издевательства подростков были запечатлены на камеру, а видео разослали в родительские чаты ближайших школ. Однако пока нет информации о том, что кто-то из местных подал жалобу в полицию.

Соседка пострадавшей призналась, что произошедшее сильно повлияло на мать двух детей. У нее случилась истерика после этого, и она долго не могла прийти в себя. На данный момент она даже боится просто выходить из дома.

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