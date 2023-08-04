Банда подростков-живодеров держит в страхе жителей поселка под Архангельском

Банда подростков стала самой насущной проблемой для жителей поселка Савинский под Архангельском — молодые люди избивают и отбирают деньги у сверстников, мучают животных, а также угрожают всем, кто намерен обратиться в полицию, передает РИА Новости.

Видео жесткого обращения с питомцами, снятые хулиганами, распространились в Сети. На одном из них два юноши насильно открывают пасть коту и льют туда водку. Ролик был снят для закрытой группы, однако он каким-то образом оказался в распоряжении у жительницы поселка. Женщина специально открыла к нему доступ, чтобы общественность и правоохранители обратили внимание на ситуацию.

Подросткам не понравилась громкая слава, и они стали угрожать землячке. В какой-то момент дошло до того, что несовершеннолетние чуть не поймали жительницу поселка на улице.

Кроме издевательств над животными, молодые хулиганы задирают сверстников, некоторых из них они избивают и грабят. Но в полицию почему-то все равно никто не обращался.

Все-же управа на живодеров, кажется, нашлась. На проблемную ситуацию обратили внимание сначала федеральные СМИ, а после и следственные органы. Сейчас последними решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних.

Ранее в Смоленске жертвой нападения подростков стал инвалид детства. Избиение особенного мальчика хулиганы снимали на камеру.