Грозился прострелить жертве колени: жители Ленобласти объединяются против банды подростков

Жители поселка Янино Всеволожского района Ленинградской области заявил об участившихся случаях нападения банды подростков. Чтобы противостоять несовершеннолетним хулиганам, они объединяются в народные дружины, передает НТВ.

Жертвы юных преступников, в первую очередь дети, лишаются денег и драгоценных вещей. Помимо наживы, агрессивные подростки вымещают свою злобу на тех, кто им просто не понравился. Например, одного из несовершеннолетних жителей Янино хулиганы донимали только из-за того, что у него на футболке был некий символ.

При этом угрозы носили не только словесный характер, но и едва не закончились физической расправой. Один из юных бандитов пообещал прострелить мальчику в «странной» футболке колени. Однако предмет, похожий на пистолет, отобрали неравнодушные взрослые. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Этот и подобные случаи заставили жителей Янино действовать ради защиты самих себя и своих детей. Так, в поселке появилась народная дружина из 30 человек для контроля над ситуацией.

Похожая ситуация из-за агрессивных подростков разворачивается под Архангельском. Там банда подростков стала самой насущной проблемой для жителей поселка Савинский.