Продюсер раскрыл, кто из российских звезд готов выступить в костюме Деда Мороза

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал, кто из российских звезд готов выступить на новогоднем корпоративе в костюме Деда Мороза. Его слова приводит сайт «Страсти».

Недавно выяснилось, что народный артист России Филипп Киркоров добавил новую услугу для выступления на закрытых вечеринках в Новый год. Так, за гонорар в 12 млн рублей музыкант готов облачиться в костюм Деда Мороза и выступить в таком виде на частном мероприятии.

Как признался Дворцов, Киркоров — не единственный артист, готовый выступить на Новый год в костюме сказочного персонажа.

«Кроме Филиппа Киркорова, мог бы Гоша Куценко. Насколько я знаю, Дава еще. Мне кажется, больше подобных звезд российской эстрады нет», - поделился медиаменеджер.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорар певца Тимура Родригеза.

Также Дворцов рассказал, сколько стоит одно выступление тяжелобольного певца Александра Буйнова.