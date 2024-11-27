Увеличил ценник на 2 млн: раскрыт гонорар Киркорова за новогодние корпоративы

Филипп Киркоров готов выступить в костюме Деда Мороза за 12 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, обычно за новогодние корпоративы Киркоров берет 10 млн, но за появление в праздничном костюме он увеличил гонорар. Кроме того, за дополнительную стоимость артист готов рассматривать другие пожелания заказчиков.

Несмотря на готовность идти навстречу, у Филиппа много свободных дат в декабре и январе.

В его райдере прописаны гримерка с зашторенными окнами, 6 банок газировки, виноград, нарезка и обеспечение безопасности.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что родился мертвым с обвитой вокруг шеи пуповиной. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Эдгард Запашный подал в суд на Telegram-канал после слов об аморальном чудовище.