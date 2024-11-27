Продюсер раскрыл гонорар Тимура Родригеза

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, сколько получает за одно выступление певец и телеведущий Тимур Родригез. Его слова приводит сайт «Страсти».

Как рассказал медиаменеджер, в настоящий момент исполнитель хита «О тебе» зарабатывает за один концерт от 1 до 3 млн рублей. При этом Дворцов уточнил, что подобные расценки распространяются исключительно на выступления артиста в пределах Москвы.

Напомним, Родригез начинал свою карьеру на телеканале MTV, выиграв конкурс «Стань VJ». Позднее устроился на радиостанцию «Хит FM» и вскоре стал одним из ее официальных голосов. Наибольшую известность ему принесло шоу Comedy Club на ТНТ, в котором он принимал участие с 2005 по 2008 год.

Помимо этого, Родригез вел программы «Танцы без правил», «Музыкальный ринг» и «Успеть до полуночи». Артист снимался в передачах «Один в один!», входил в состав жюри «Маски», «ШоуМаскгоон» и других.

В 2009 году Тимур выпустил свою первую песню как сольный исполнитель, после чего записал сверхуспешный дуэт с певицей Ани Лорак под названием «Увлечение».

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