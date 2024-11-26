Продюсер раскрыл гонорар тяжелобольного Александра Буйнова

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар народного артиста РФ Александра Буйнова за одно выступление. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Александр Буйнов сейчас выступает за 1,3 млн рублей. Ну, во всяком случае, за одно выступление в Москве такая цена. Может быть, сейчас и поднял ценники из-за того, что у него диагностировали рак последней стадии. К большому сожалению, это печально об этом говорить, потому что он достаточно сильный артист, сильный мужик, хороший мужик. Хочется, наверное, выразить слова поддержки его и его супруге. <…> Стал ли он более избирательным в плане подбора выступлений? Безусловно, он и был таким изначально. Александр никогда не опустится ниже, как говорится, плинтуса», — заявил Дворцов.

Медиаменеджер уточнил, что несмотря на проблемы со здоровьем, музыкант продолжает активно давать концерты. Он также поделился подробностями райдера знаменитости.

«Райдер у него достаточно тоже простой, практически как у всех. Алкоголь он не пьет. Дает он очень часто мероприятия, концерты. Мы не так давно с ним встречались в Кремлевском дворце, я его видел. Не скажу, что он выглядел плохо, он был как всегда энергичным, ярким, красивым, но чувствовалось по цвету кожи, что что-то с ним не то. Но в любом случае он выдержал этот концерт, спел до конца и уехал», — поделился продюсер.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что у Александра Буйнова обнаружили рак четвертой стадии. По данным канала, музыканту присвоили паллиативный статус. В публикации сказано, что народному артисту РФ назначили препараты и лекарства на «экстренный случай».

Позднее Буйнов обратился к СМИ после новости о паллиативном статусе.