«Проблемы со здоровьем и финансами»: таролог Янко о том, что ждет Дапкунайте за границей
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60-летняя актриса Ингеборга Дапкунайте, последний год проживающая за пределами России, оказалась в довольно непростой ситуации. Как оказалось, артистка лишилась части доходов после отъезда из страны и теперь пытается заработать на русской публике за границей, однако билеты на спектакли продаются с трудом. Портал «Страсти» поговорил с тарологом Галиной Янко о том, что ждет Дапкунайте в ближайшем будущем и удастся ли ей справиться с трудностями.
По словам специалиста, актриса попала в череду событий, «явно не идущих ей в плюс». Сама актриса родилась под ночным Светилом – Луной. Как отмечает Янко, люди, рожденные под Луной, во второй половине жизни начинают сталкиваться с разного рода испытаниями, и Ингеборга Дапкунайте не исключение.
столкнется с некоторыми трудностями. В скором времени ее ждут проблемы не только со здоровьем, но и с финансами. Есть риск потери имущества. В последний момент какой-то высокопоставленный человек поможет решить эту задачу. Со здоровьем все тоже наладится, но до конца жизни ей придется посещать специалистов.
Галина Янко
Таролог
Напоследок Янко добавила, что линия жизни актрисы свидетельствует о том, что проживет она долго. «Хотя рядом спутника жизни я не вижу», - заключила таролог.
Напомним, в скором времени в Таллине состоится моноспектакль Ингеборги Дапкунайте «Летят журавли». Самый дорогостоящий билет на мероприятие стоит 30 тысяч рублей. На прошлой неделе стало известно, что на спектакль актрисы куплено всего 25 билетов.
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