«Проблемы со здоровьем и финансами»: таролог Янко о том, что ждет Дапкунайте за границей

Напоследок Янко добавила, что линия жизни актрисы свидетельствует о том, что проживет она долго. «Хотя рядом спутника жизни я не вижу», - заключила таролог.

Напомним, в скором времени в Таллине состоится моноспектакль Ингеборги Дапкунайте «Летят журавли». Самый дорогостоящий билет на мероприятие стоит 30 тысяч рублей. На прошлой неделе стало известно, что на спектакль актрисы куплено всего 25 билетов.

Ранее мы рассказывали о том, что ждет скандально известную балерину Анастасию Волочкову с ее новым возлюбленным, имя которого она пока не торопится называть, но уже делится откровенными подробностями интимной жизни. По мнению таролога, изменения ожидаются кардинальные.

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