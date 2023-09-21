Астролог Ваказов о зависимостях Димы Билана: «самостоятельно избавиться будет сложно»

Певец Дима Билан в последнее время заставляет нервничать своих поклонников. Сперва артист сел на особую диету, а после признался в алкогольной зависимости. Мы решили узнать у астролога Дмитрия Ваказова, что говорят расположения звезд и планет о жизни Билана, и чего ему стоит опасаться.

По словам специалиста, при первом взгляде на карту Билана бросается в глаза заполненная планетами нижняя полусфера, в верхней же нет ни одной планеты. В астрологии нижняя полусфера натальной карты связана с бессознательными процессами и внутренним миром самого человека. Она говорит о том, как Билан себя воспринимает, какие состояния испытывает, а также какие скрытые желания и потребности он имеет.

«Планеты в нижней полусфере карты Димы Билана могут указывать на неплохую интуицию и возможную способность воспринимать неочевидные вещи. У него повышенная чувственность и высокая эмоциональность. Билан может быть достаточно сильным эмпатом, способным воспринимать эмоции окружающих его людей», - поясняет Ваказов.

Эта особенность его карты говорит о важности его личной идентичности и хрупкого внутреннего мира. Это показывает его стремление понять самого себя и свои потребности, он как будто в постоянном поиске.

Солнце (отвечает за наше эго, за наше «Я») у Билана в Козероге, но оно напряжено Марсом (планета воинственности, ярости и действий) и эта борьба между планетами тушит в нем его «козерожесть». Все действия Билана просто не позволяют ему в полном объеме быть самим собой, рождают боязнь быть открытым и смелым. Ко всему, его Марс стоит в знаке своего изгнания, в Весах, то есть планета тут просто бессильна и недееспособна, и это напрямую отражается на человеке, поскольку создает немало проблем, поясняет астролог.

Тут всплывает вопрос ухода от всех проблем самым простым способом – в зависимость: от алкоголя до запрещенных веществ, в чем и признался артист.

«А эту зависимость мы также можем увидеть в натальной карте, её даёт Нептун – планета творчества и одновременно планета искаженного восприятия, планета которая размывает действительность при поражении, и уводит своего владельца в мир грёз и фантазий, наделяет его умением врать и уходить от ответов», - отмечает Ваказов.

Козероги с гармоничным Солнцем идут к своей цели сами, без сторонней помощи, у Димы это не выходит. Астролог считает, что если возникнет сложность, певец скорее всего не будет её решать, а переключит свое внимание на «другое», что-то более приятное.