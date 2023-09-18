60-летняя актриса Ингеборга Дапкунайте лишилась части доходов после отъезда из РФ. Об этом сообщает издание kp.ru.

Уже больше года звезда «Беспринципных» не проживает на территории РФ. Вместе с 5-летним сыном знаменитость обосновалась в Брюсселе. В России Дапкунайте была востребована и имела большой доход за счет рекламных контрактов и театральных проектов. За один месяц она могла получить 320 тысяч рублей. Однако после отъезда артистке пришлось забыть о прежних заработках.

В Таллине пройдет ее моноспектакль «Летят журавли» для русскоязычной публики. Самый дорогой билет стоит около 30 тысяч рублей. По информации источника, на сегодняшний день продано лишь 25 билетов.

Отмечается, что благодаря связям актриса продолжит сниматься в кино за рубежом. Правда, уже не с такими гонорарами, как были в РФ.

Ранее журналисты выяснили, чем занимается 56-летний Дмитрий Нагиев после ухода с ТВ. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что у мамы Виктории Бони едва не остановилось сердце из-за ее пластической операции.