«Пойдет замуж и будет венчаться»: таролог Янко о том, что ждет Волочкову с новым избранником
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Скандально известная балерина Анастасия Волочкова объявила, что в ее жизни появился новый мужчина. Несмотря на то, что рассекречивать имя своего нового избранника артистка не торопится, она уже делится подробностями личной жизни. Портал «Страсти» поговорил с тарологом Галиной Янко о том, чего Волочковой стоит ждать от романа.
По словам специалиста, балерина родилась под счастливой звездой – Солнцем. Про таких людей говорят, что они одарены божьей благодатью, подчеркивает таролог.
«Такие люди – успешны, тщеславны, имеют много амбиций и, безусловно, красивы и умны. Такие люди имеют много завистников, но, если у них случаются какие-то неприятности, они легко выходят сухими из воды», - отмечает Янко.
При этом у Волочковой, по мнению таролога, как будто 2 макушки на голове. Она сама считает себя не везучей в отношении мужчин. Человек творческий, но подвержен выпивке. Также Янко поясняет, что ребенок Волочковой станет держаться от нее поодаль, но при всем при этом будет иметь прекрасную и счастливую жизнь. «Тот человек, который сейчас с ней в отношениях, так и останется с ней надолго», - продолжает таролог.
К слову, карты показывают, что новый избранник балерины – младше неё. Но вполне вероятно, что речь может идти не о возрасте, а об опыте. «Она к нему, и он к ней как будто приклеится», - заявляет Янко.
Этот год для нее очень серьезный. Она пойдёт замуж и будет венчаться. Текущий год для Волочковой – год исполнения желаний. 2024-й – год семейный и счастливый. У Насти были мысли уехать отсюда подальше, из-за дочери, которая очень избалованная, но осталась, так как считает себя патриотом. Человек, кстати, который с ней рядом, имеет за плечами отношения, но с той женщиной их окончательно разведет судьба.
Галина Янко
Таролог
Ранее Волочкова поделилась подробностями интимной жизни. Она сообщила, что с новым мужчиной занимается сексом в шпагате 4 раза в день. Не менее интересным оказался разбор астролога Дмитрия Ваказова, касающийся зависимостей певца Димы Билана. По мнению специалиста, артисту не удастся самостоятельно справиться с проблемой.