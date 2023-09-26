«Пойдет замуж и будет венчаться»: таролог Янко о том, что ждет Волочкову с новым избранником

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова объявила, что в ее жизни появился новый мужчина. Несмотря на то, что рассекречивать имя своего нового избранника артистка не торопится, она уже делится подробностями личной жизни. Портал «Страсти» поговорил с тарологом Галиной Янко о том, чего Волочковой стоит ждать от романа.

По словам специалиста, балерина родилась под счастливой звездой – Солнцем. Про таких людей говорят, что они одарены божьей благодатью, подчеркивает таролог.

«Такие люди – успешны, тщеславны, имеют много амбиций и, безусловно, красивы и умны. Такие люди имеют много завистников, но, если у них случаются какие-то неприятности, они легко выходят сухими из воды», - отмечает Янко.

При этом у Волочковой, по мнению таролога, как будто 2 макушки на голове. Она сама считает себя не везучей в отношении мужчин. Человек творческий, но подвержен выпивке. Также Янко поясняет, что ребенок Волочковой станет держаться от нее поодаль, но при всем при этом будет иметь прекрасную и счастливую жизнь. «Тот человек, который сейчас с ней в отношениях, так и останется с ней надолго», - продолжает таролог.

К слову, карты показывают, что новый избранник балерины – младше неё. Но вполне вероятно, что речь может идти не о возрасте, а об опыте. «Она к нему, и он к ней как будто приклеится», - заявляет Янко.