Популярны до сих пор: раскрыт гонорар группы «На-На» за один концерт

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о гонорарах группы «На-На» и о том, популярны ли артисты до сих пор, часто ли их приглашают выступать.

«Они настолько популярны, их бессменный продюсер Бари Алибасов и их директор Виталий Фроликов сделали такую коллаборацию, это просто беллиссимо. Эта группа каждый день себя кормит, гастролирует. Их заказывают очень часто на частные корпоративы», – поделился продюсер.

Дворцов отметил, что солисты коллектива, в основном, передвигаются по Краснодарскому краю. Но дают концерты и в других местах, в том числе в Москве.

«Что касается того, сколько они получают – за группу от 1 миллиона рублей и выше», – заявил Сергей.

Также музыкальный продюсер прокомментировал скандал, который произошел в Калмыкии. По информации СМИ, солист группы Владимир Политов заметил у зрителей в зале телефон на штативе с включенным прямым эфиром и разбил его. Владельцы сказали, что артист даже не извинился, а они ушли с площадки. Дворцов сравнил этот случай с инцидентом на концерте Григория Лепса.

«Не каждому артисту понравится, чтобы его снимали в режиме прямого эфира. Это тоже не очень хорошо. Артист перед тобой выступает, делает разные движения, дарит тебе свою энергию, они должны отработать на сцене, чтобы зритель был счастлив. Не скажу, что зазвездились, просто такой момент, артист любит чтобы все было профессионально – хорошая камера, без плохих кадров. Я их понимаю», – объяснил продюсер.

Ранее продюсер Сергей Дворцов прокомментировал новую песню Андрея Губина и посоветовал, кому ее можно отдать.