Продюсер рассказал, кому Андрей Губин может отдать свою новую песню

Певец Андрей Губин впервые за долгое время представил публике новую песню. В беседе с Telegram-каналом Mash, он даже спел небольшой фрагмент. Пока, как признался артист, он не знает, оставит ли хит себе или же отдаст другому исполнителю. Портал «Страсти» попросил оценить композицию продюсера Сергея Дворцова и выяснил – кому бы она подошла.

По словам Дворцова, Губин сейчас находится не в самом лучшем состоянии, поэтому не стоит рассматривать вариант, что он сам будет выступать с новой песней. Продюсер предложил Андрею позволить исполнять трек другому певцу. Например, Стасу Михайлову.

«Мне кажется, Андрею лучше отдать эту песню. К сожалению, он сейчас не в ресурсе. Что касается нового хита, который он написал, он мог отдать его Стасу Михайлову — это 100%. Хабибу, Диме Билану можно», - поделился Дворцов.

Несмотря на то, что, как считает продюсер, Губин не готов в нынешнем состоянии вернуться на сцену, он мог бы не уходить из музыкального бизнеса.

«Он находится, к большому сожалению, не в полном ресурсе, чтобы гастролировать на данный момент и выступать. Он может быть полноценным продюсером, писать песни в дальнейшем, да и их просто продавать их артистам», - считает Сергей Дворцов.

Ранее Андрей Губин заявил, что вернется на сцену.