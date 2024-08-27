Солист группы «На-На» Политов разбил телефон зрителей на концерте: что не понравилось певцу

Солист группы «На-На» Владимир Политов разбил телефон зрителей во время концерта в Калмыкии. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в Элисте прошло выступление группы в рамках концерта «Белая дорога». Телефон зрителей был установлен на штативе, а сами они включил прямой эфир.

Владельцы рассказали, что Политов заметил на песне «Фаина», что идет трансляция. Он сначала отвернул камеру в сторону толпы, а когда телефон повернули обратно, то снова подошел и кинул штатив на пол.

Зрители расстроились и покинули площадку. Они пожаловались, что певец даже не принес извинения. Сам Владимир ситуацию пока не прокомментировал.

Ранее мы писали о том, что экс-солист «На-На» раскрыл строгие требования Бари Алибасова. Продюсер Бари Алибасов разрешал участникам группы «На-На» романы с девушками, но был против браков.

Также стало известно о размере пенсии и концертных отчислений Алибасова. Об этом рассказал солист «На-На» Владимир Политов. По его словам, Алибасов получает 20% с концертов группы. С каждого выступления, а их в месяц примерно 15, ему отходит где-то 100 тысяч рублей — это где-то 1−1,5 млн рублей в месяц, пояснил солист группы.