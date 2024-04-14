Снимала слишком близко: Григорий Лепс ударил по телефону фанатки

Исполнитель Григорий Лепс выступил перед фанатми в Костроме. Во время концерта произошел один неприятный инцидент. Артист выбил телефон из рук девушки, которая, по его мнению, слишком близко поднесла его.

О случившемся написал портал KOSTROMA.TODAY. По информации журналистов, Лепс сначала вежливо попросил фанатку убрать смартфон. Однако девушка проигнорировала просьбу артиста и продолжила снимать.

Это разозлило певца. Свое негодование он решил выместить на устройстве. Он выбил его из рук поклонницы и продолжил исполнять свои хиты.

Мнение жителей Костромы относительно этой ситуации разделилось — кто-то считает, что Лепс поступил правильно, а кто-то, наоборот, осудил певца за агрессию. Но все же большиство людей поддержало звезду.

Ранее Лепс рассказал, что его привлекает в женщинах. Так, по словам артиста, ему очень нравится в них честность и доброта.