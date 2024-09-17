«Меня не удивляет»: звездный адвокат отреагировал на задержание Эльмана Пашаева

Звездный адвокат Жорин прокомментировал новость о том, что в Москве задержали бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обещавшего за денежное вознаграждение освободить блогера Елену Блиновскую и ее мужа Алексея от уголовной ответственности. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Не могу комментировать те уголовные дела, в которых не участвую, поэтому не стану здесь предсказывать, что ему может грозить. Единственное, могу сказать, безотносительно данного гражданина, что лицо считается невиновным до вступления в силу обвинительного приговора суда. Поэтому вообще говорить о чьей-либо виновности, пока эта вина не доказана, наверное, преждевременно. Меня как обычного гражданина, который наблюдает за всем, что связано с данным персонажем из СМИ, почему-то не удивляет все то, что происходит», — заявил Жорин.

Ранее стало известно, какую сумму получил Эльман Пашаев за обещание освободить Елену Блиновскую.

Также сообщалось, что адвокат Александр Добровинский отреагировал на задержание Эльмана Пашаева.