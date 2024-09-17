В Москве задержали экс-адвоката Пашаева за мошенничество по делу Блиновской

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве. Следственный комитет возбудил в отношении него дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным следователей, речь идет о деле Елены Блиновской. В феврале 2024 года Пашаев уговорил супруга блогера Алексея дать ему большую сумму денег. Экс-адвокат заявил, что сможет освободить их от ответственности по ранее возбужденному в отношении них делу о неуплате налогов.

Блиновский поверил Пашаев и передал ему большую сумму денег.

Правоохранители задержали бывшего адвоката в Москве. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Недавно сам Пашаев рассказал, что находится уже два года в зоне СВО. Впервые информация о том, что экс-адвокат в зоне СВО, появилась в мае минувшего года — тогда Пашаев заявил, что занимается доставкой гуманитарных грузов на фронт.

Напомним, Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась уехать из РФ. С января 2024-го она находится в СИЗО. Стало известно, что предпринимательница подала кассационную жалобу, требуя признать невиновной в преступлениях на 1,1 млрд рублей. Ранее стало известно, что блогеру разрешают общаться с детьми по телефону.