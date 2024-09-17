Раскрыта сумма, которую получил Эльман Пашаев за обещание освободить Елену Блиновскую

Задержанный по подозрению в крупном мошенничестве бывший адвокат Эльман Пашаев получил от предпринимателя Алексея Блиновского 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что за эти деньги Пашаев пообещал помочь жене Алексея, «королеве марафонов» Елене Блиновской уйти от уголовного наказания и выйти из СИЗО, где она находится с начала 2024 года.

На Пашаева возбуждено дело по ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вечером 16 сентября экс-адвоката актера Михаила Ефремова задержали сотрудники военного следственного комитета. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что Эльман Пашаев намеренно «обрабатывал» Блиновского, зная всю бесперспективность дела. По такой же схеме он поступил с Ефремовым, осужденным впоследствии на 8,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы.

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась уехать из РФ. С января 2024 года блогер находится в СИЗО. Ее обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег на 1,1 млрд рублей.