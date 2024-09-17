«Мнение о нем сложилось с первого раза»: Добровинский отреагировал на дело Эльмана Пашаева

Адвокат Александр Добровинский в беседе с 360.ru прокомментировал данные об уголовном деле, которое возбуждено в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева из-за дела Блиновских.

Как сообщал Telegram-канал SHOT, бывший адвокат «обрабатывал» Алексея Блиновского по «схеме» дела актера Ефремова. Добровинский не увидел связи между этими делами.

«Я не знаю, при чем здесь дело Ефремова? Где я, а где Пашаев? Это совершенно отдаленные вещи от меня, абсолютно. Не хочу вообще близко подходить ни к теме, ни к человеку, ни к его судьбе», – заявил Александр.

Мужчина подчеркнул, что является действующим адвокатом, а Пашаева видел несколько раз на заседаниях суда.

«Мое мнение о нем сложилось с первого раза. Оно не изменилось. Я не хочу вообще обсуждать этого человека. Для меня его нет», — добавил Добровинский.

Ранее мы писали о том, что 17 сентября Эльман Пашаев был задержан. Экс-адвокат якобы намеренно «обрабатывал» Алексея Блиновского за крупное денежное вознаграждение, зная всю бесперспективность дела.