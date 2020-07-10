«Завтрак чемпиона»: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как сцеживает молоко для 6-месячного сына

Одна из самых известных plus-size моделей нашего времени, 32-летняя Эшли Грэм всегда выступала за естественность. Она без стеснения демонстрировала целлюлит на бедрах до беременности, изменившееся тело во время беременности и растяжки на животе после. На этот раз молодая мама показала, как сцеживает для сына молоко.