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«Завтрак чемпиона»: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как сцеживает молоко для 6-месячного сына

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Эшли Грэм

Фото: Instagram Эшли Грэм

32-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм взбудоражила Сеть очередной откровенной фотографией о материнстве.

Одна из самых известных plus-size моделей нашего времени, 32-летняя Эшли Грэм всегда выступала за естественность. Она без стеснения демонстрировала целлюлит на бедрах до беременности, изменившееся тело во время беременности и растяжки на животе после. На этот раз молодая мама показала, как сцеживает для сына молоко.

«Сильная мама», «Оу, это выглядит так, будто вам больно», «Жизненно», «Молочная ферма», «Вы отличная мама, но что делает ребенок на столе?», «Вперед, мамочка, ты делаешь хорошее дело», «Вы вдохновляете», «Это больно?», «Напомнило мне, как я кормила 18 лет назад», «Я только что закончила делать то же самое», — комментируют пользователи.

Фото и видео: Instagram/@ashleygraham

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