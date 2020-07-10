«Завтрак чемпиона»: плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, как сцеживает молоко для 6-месячного сына
Фото: Instagram Эшли Грэм
Одна из самых известных plus-size моделей нашего времени, 32-летняя Эшли Грэм всегда выступала за естественность. Она без стеснения демонстрировала целлюлит на бедрах до беременности, изменившееся тело во время беременности и растяжки на животе после. На этот раз молодая мама показала, как сцеживает для сына молоко.
«Сильная мама», «Оу, это выглядит так, будто вам больно», «Жизненно», «Молочная ферма», «Вы отличная мама, но что делает ребенок на столе?», «Вперед, мамочка, ты делаешь хорошее дело», «Вы вдохновляете», «Это больно?», «Напомнило мне, как я кормила 18 лет назад», «Я только что закончила делать то же самое», — комментируют пользователи.
Фото и видео: Instagram/@ashleygraham
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!