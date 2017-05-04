Эшли Грэм никогда не была худышкой. Своими появлениями на публике plus-size модель старается убедить общество не считать «лишние килограммы» недостатком, целлюлит же, по ее мнению — абсолютно нормальная черта любой женщины, которой не нужно стесняться. В свежем номере журнала V Magazine появилась съемка, для которой Грэм снялась полностью обнаженной, доказав, что она вовсе не боится критики.

Публикация от V Magazine (@vmagazine)Май 3 2017 в 6:38 PDT

Модель рассказала, что первые признаки целлюлита обнаружила у себя, когда училась в средней школе. Она спросила у мамы, нормально ли то, что происходит с ее телом, «ведь это так ужасно». На что мама обнажила свои бедра и показала, что у нее он тоже есть. Это поразило девушку настолько, что она навсегда запомнила этот урок.

«Однажды кто-то назвал меня "целлюлитной фермой". Но сейчас я понимаю, что эти бедра рассказывают историю победы и смелости. Я никому не позволю диктовать, как мне по их мнению нужно выглядеть, и вы тоже не должны», — говорила она ранее.

Напомним, что карьера Эшли началась когда ей было 12 лет: в одном из шопинг-моллов Омахи, Небраска, ее заметил скаут и предложил работу модели. Известной девушка стала после съемки для бренда Lane Bryant. В 2013 году совместно с Addition Elle она создала свою линию нижнего белья для полных. В феврале 2015 года — засветилась на страницах журнала в рекламе бренда Swimsuits For All.

Фото: globallookpress.com, instagram.com