«Красавчик и наверняка сердцеед»: поклонники Яны Поплавской обсуждают ее 33-летнего сына

«С Днем Рождения, мой дорогой! С твоим Днем, Сын! Люблю тебя всегда и навсегда, с первой минуты твоего появления на свет! Очень ждала тебя девять месяцев и наша встреча была огромным счастьем для меня! Удачи тебе на нелегком кинопути, счастья в жизни, радости от встреч с людьми, которые меняют тебя, делая лучше и мудрее! Пусть твои путь будет легким! С твоим 33 летим!!!», — написала она.

«Ой ой, какой хорошенький у вас сын», «Красавчик и наверняка сердцеед!!!», «И мамина ямочка на подбородке!», «Как напоминает Юла Бриннера..... Хорош Клим.... Яна - Вы счастливая женщина», «Ого, какой мачо! Нагиев отдыхает!», «Красавец и умница! Благословенен пусть будет и счастлив», «Мои самые искренние пожелания Климу!», «Клим на тебя похож!!!», «Красавец сын у красотки мамы))», «Роскошного парня с Днем рожденья!», — обсуждают поклонники внешность сына актрисы.