logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Красавчик и наверняка сердцеед»: поклонники Яны Поплавской обсуждают ее 33-летнего сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Яны Поплавской

Arrows-left
Arrows-right
Reload
51-летняя Яна Поплавская поздравила взрослого сына с днем рождения.

«С Днем Рождения, мой дорогой! С твоим Днем, Сын! Люблю тебя всегда и навсегда, с первой минуты твоего появления на свет! Очень ждала тебя девять месяцев и наша встреча была огромным счастьем для меня! Удачи тебе на нелегком кинопути, счастья в жизни, радости от встреч с людьми, которые меняют тебя, делая лучше и мудрее! Пусть твои путь будет легким! С твоим 33 летим!!!», — написала она.

«Ой ой, какой хорошенький у вас сын», «Красавчик и наверняка сердцеед!!!», «И мамина ямочка на подбородке!», «Как напоминает Юла Бриннера..... Хорош Клим.... Яна - Вы счастливая женщина», «Ого, какой мачо! Нагиев отдыхает!», «Красавец и умница! Благословенен пусть будет и счастлив», «Мои самые искренние пожелания Климу!», «Клим на тебя похож!!!», «Красавец сын у красотки мамы))», «Роскошного парня с Днем рожденья!», — обсуждают поклонники внешность сына актрисы.

«Ничего себе 33 сыну! Большой мальчик, ничего не понимаю;во сколько же Вы его родили? В 15?», «Поздравляем! Классно выглядите для мамы 33 летнего мужчины», «Трудно представить, что вы являетесь мамой взрослого мужчины. Выглядите на маму детей не старше 10 лет. Поздравляю», — делают они комплименты маме.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Виктория Лопырева встречается с известным политиком?
Экс-участница «Дома-2» рассекретила сумму гонорара за скандал с Серовым
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи
5-летний Саша Плющенко вошел в пятерку самых красивых детей мира