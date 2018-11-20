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«Маленькая мама»: Яна Поплавская выглядела совсем юной, когда родился ее первый сын

Яна Поплавская показала архивные фото с семьей и маленьким сыном.

Мало кто знает, что Яна Поплавская впервые стала мамой в 17 лет, хотя она никогда не скрывала этого. Сейчас 51-летняя актриса наслаждается обществом двух взрослых сыновей и делится с другими родителями своим опытом по их воспитанию — так же, как раньше делились с ней ее собственные отец и мать.

«Папа называл меня "маленькая мама". На этом фото мне 18, а Климуше 7 месяцев. Папа любил его с какой-то невозможной нежность и трогательность, до слез. А на ночь читал сказки, но слушали мы эти сказки вдвоем. Спасибо, что ты был с нами.......», — написала она сегодня, поделившись старыми семейными снимками.

«Маленькая мама очаровательна, Климуша невероятно мил, семья прекрасна», «Так ты Яночка совсем молоденькая родила Климушу», «Вы тут сама еще ребенок», «Красная шапочка!!!», «Как трогательно))», — обсуждают поклонники.

Звезда не раз признавалась, что очень благодарна родителям за то, что те ее поддержали, и уверена, что все сложилось как нельзя лучше. Оглядываясь назад, Яна убеждена, что рожать лучше всего именно до 30 лет: у молодых родителей больше шансов успеть вырастить и воспитать детей, а за ними — внуков. Папе актрисы повезло наблюдать за сыновьями дочери очень долго: его не стало лишь в январе 2016 года.

Ранее в одном из интервью Поплавская рассказала, как ее младший сын Никита завидовал старшему Климу из-за того, что у него якобы была «мама-девочка». Поэтому Яна пообещала Никите не стариться — и у нее это отлично получается, на наш взгляд.

Фото и видео: instagram

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