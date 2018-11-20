«Маленькая мама»: Яна Поплавская выглядела совсем юной, когда родился ее первый сын

Мало кто знает, что Яна Поплавская впервые стала мамой в 17 лет, хотя она никогда не скрывала этого. Сейчас 51-летняя актриса наслаждается обществом двух взрослых сыновей и делится с другими родителями своим опытом по их воспитанию — так же, как раньше делились с ней ее собственные отец и мать.

«Папа называл меня "маленькая мама". На этом фото мне 18, а Климуше 7 месяцев. Папа любил его с какой-то невозможной нежность и трогательность, до слез. А на ночь читал сказки, но слушали мы эти сказки вдвоем. Спасибо, что ты был с нами.......», — написала она сегодня, поделившись старыми семейными снимками.