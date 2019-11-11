«Я девочка, я голодна»: 6-летние Лиза и Гарри Галкины забавно изучают грамматику и жизнь насекомых
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Глава семейства порадовал миллионы подписчиков новым видео с детьми.
Максим Галкин опубликовал в Instagram ролик, в котором показал, как его 6-летние сын и дочь постигают нюансы грамматики и изучают жизнь насекомых.
«Род в русском языке и половые признаки мухи», — подписал актер видео.
«Логика железная у Лизы», «Какие милые детки», «Правила русского языка от Елизаветы», — последовали комплименты, уже привычные для Гарри и Лизы.
Ранее Максим Галкин хвалился талантами дочери, которая уже сочиняет сказки. Также недавно на странице юмориста появилось видео, в котором показал, как он учит детей этикету.
А вам нравится семья Галкиных?
Фото и видео: Instagram
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