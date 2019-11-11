«Я девочка, я голодна»: 6-летние Лиза и Гарри Галкины забавно изучают грамматику и жизнь насекомых

«Логика железная у Лизы», «Какие милые детки», «Правила русского языка от Елизаветы», — последовали комплименты, уже привычные для Гарри и Лизы.

Ранее Максим Галкин хвалился талантами дочери, которая уже сочиняет сказки. Также недавно на странице юмориста появилось видео, в котором показал, как он учит детей этикету.