Алла Пугачева и Максим Галкин признались друг другу в чувствах: «Я люблю тебя, как любят в жизни раз»
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Фото: Instagram
Алла Пугачева порадовала подписчиков новой фотографией, которую она подписала строчкой из своего хита «Любовь, похожая на сон».
Под селфи Алла Борисовна сделала признание: «Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Максим Галкин молниеносно отреагировал на послание: «Понял! И я!», - написал артист, сопроводив признание сердечками и смайликами с поцелуями.
Фото: Instagram
Одна из подписчиц Аллы Пугачевой отметили: «Алла, это обращено к каждому твоему зрителю».
«Очень красивая, и такая мудрость на лице», «Увидев Вас, сразу настроение поднялось, появляйтесь почаще, мы Вас любим», «Алла Борисовна, Вы как всегда огонь», «Мы тоже вас сильно любим», — признались поклонники артистке.
Алла Пугачева также поделилась фотографией со своим давним другом — кутюрье Валентином Юдашкиным. «Сегодня, с Валей Юдашкиным, плюнули на диету и наелись от пуза. Теперь светимся от счастья», — призналась Примадонна.
Вскоре на экраны кинотеатров выходит телевизионная версия юбилейного шоу Пугачевой, которое прошло весной в Кремле, «Тот самый концерт». В Сети уже появился его трейлер.
Фото и видео: Instagram
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