Алла Пугачева и Максим Галкин признались друг другу в чувствах: «Я люблю тебя, как любят в жизни раз»

Одна из подписчиц Аллы Пугачевой отметили: «Алла, это обращено к каждому твоему зрителю».

«Очень красивая, и такая мудрость на лице», «Увидев Вас, сразу настроение поднялось, появляйтесь почаще, мы Вас любим», «Алла Борисовна, Вы как всегда огонь», «Мы тоже вас сильно любим», — признались поклонники артистке.

Алла Пугачева также поделилась фотографией со своим давним другом — кутюрье Валентином Юдашкиным. «Сегодня, с Валей Юдашкиным, плюнули на диету и наелись от пуза. Теперь светимся от счастья», — призналась Примадонна.