passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Алла Пугачева и Максим Галкин признались друг другу в чувствах: «Я люблю тебя, как любят в жизни раз»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 14

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram

Артисты обменялись любезностями в социальной сети.

Алла Пугачева порадовала подписчиков новой фотографией, которую она подписала строчкой из своего хита «Любовь, похожая на сон».

Под селфи Алла Борисовна сделала признание: «Я люблю тебя, как любят в жизни раз». Максим Галкин молниеносно отреагировал на послание: «Понял! И я!», - написал артист, сопроводив признание сердечками и смайликами с поцелуями.

Фото: Instagram

Одна из подписчиц Аллы Пугачевой отметили: «Алла, это обращено к каждому твоему зрителю».

«Очень красивая, и такая мудрость на лице», «Увидев Вас, сразу настроение поднялось, появляйтесь почаще, мы Вас любим», «Алла Борисовна, Вы как всегда огонь», «Мы тоже вас сильно любим», — признались поклонники артистке.

Алла Пугачева также поделилась фотографией со своим давним другом — кутюрье Валентином Юдашкиным. «Сегодня, с Валей Юдашкиным, плюнули на диету и наелись от пуза. Теперь светимся от счастья», — призналась Примадонна.

Вскоре на экраны кинотеатров выходит телевизионная версия юбилейного шоу Пугачевой, которое прошло весной в Кремле, «Тот самый концерт». В Сети уже появился его трейлер.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!